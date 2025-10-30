Anoressia il racconto di Sofia | Bulle influencer diete social e reparti dove sogni la morte Ci vuole forza ma uscirne si può

Milano – Le compagne di classe le dicono che è grassa e ha le gambe storte. Succede già alle elementari, mentre la sua autostima è alle prese con la dislessia. Loro sono loro: un gruppo. Lei è lei: Sofia e basta. Grassa non è. E non ha le gambe storte. Eppure anche a danza capita che si trovi dietro alle altre, che sia schierata in terza fila, se di file ce ne sono tre. Eppure, ad essere onesta con se stessa, quelle sue cosce grosse non le piacciono. Né le compagne di danza né quelle di scuola ce le hanno così. Tutte magre. E si mantengono tali anche quando si ritrovano, Sofia e loro, alle medie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

