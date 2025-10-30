Anne Hathaway rende omaggio a Valentino con un abito d’archivio

Nel bel mezzo delle riprese de Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway si è ritagliata una notte newyorkese per celebrare uno dei brand a lei più cari, dentro e fuori dallo schermo. Sul tappeto del WWD Honors 2025 è arrivata in rosso acceso, elegante senza sforzo, con un look d’archivio firmato Valentino. Al gala dei WWD Honors 2025 di New York, dove Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno ricevuto un premio alla carriera, l’attrice è salita sul palco per consegnare il riconoscimento indossando un abito dalla bellezza senza tempo. L’abito d’archivio di Anne Hathaway. Per l’occasione Hathaway ha indossato un abito d’archivio Valentino Haute Couture Autunno 2003, firmato dallo stesso Garavani. 🔗 Leggi su Amica.it

