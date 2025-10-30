Anna Foglietta a Viterbo per l' attrice pranzo alla trattoria La Felicetta
Gradita sorpresa a Viterbo. L'attrice Anna Foglietta ha scelto la trattoria “La Felicetta” per una pausa pranzo nel capoluogo della Tuscia lunedì 27 ottobre.Ad accoglierla con calore le proprietarie, Chiara e Valentina Fusco, che poi hanno scattato una foto ricordo con l'artista. Un incontro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
