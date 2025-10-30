Animal Crossing | New Horizons è in arrivo un nuovo aggiornamento ricco di novità e la versione Nintendo Switch 2

Nintendo ha sorpreso la community annunciando un ritorno in grande stile per Animal Crossing: New Horizons. Il celebre life simulator si prepara infatti a ricevere un massiccio aggiornamento gratuito e una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2, entrambi disponibili dal 15 gennaio 2026. Un doppio appuntamento che mira a rilanciare uno dei giochi più amati dell’ecosistema Nintendo, introducendo tante novità pensate per rendere la vita sull’isola ancora più dinamica e interattiva. La nuova edizione per Switch 2 (console che sta realizzando vendite eccellenti ) sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, e potrà essere sbloccata anche tramite un upgrade a pagamento per chi possiede già il gioco sulla prima Switch. 🔗 Leggi su Game-experience.it

