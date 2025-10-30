Animal Crossing | New Horizons è in arrivo un nuovo aggiornamento ricco di novità e la versione Nintendo Switch 2
Nintendo ha sorpreso la community annunciando un ritorno in grande stile per Animal Crossing: New Horizons. Il celebre life simulator si prepara infatti a ricevere un massiccio aggiornamento gratuito e una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2, entrambi disponibili dal 15 gennaio 2026. Un doppio appuntamento che mira a rilanciare uno dei giochi più amati dell’ecosistema Nintendo, introducendo tante novità pensate per rendere la vita sull’isola ancora più dinamica e interattiva. La nuova edizione per Switch 2 (console che sta realizzando vendite eccellenti ) sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, e potrà essere sbloccata anche tramite un upgrade a pagamento per chi possiede già il gioco sulla prima Switch. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal 1 al 15 ottobre, con una spesa minima di 54,90€ sulla linea LEGO® Gaming, riceverai in omaggio l’esclusiva tazza LEGO®! Sonic, Super Mario, Minecraft, Fortnite e Animal Crossing ti aspettano da Dadi e Mattoncini! ?L’iniziativa è valida solo in n - facebook.com Vai su Facebook
Animal Crossing: New Horizons svela un nuovo enorme aggiornamento e la versione Nintendo Switch 2 - Nintendo ha svelato le nuove grandi novità di Animal Crossing: New Horizons, che arriverà in versione nativa su Nintendo Switch 2 e proporrà un grosso update gratuito. Come scrive multiplayer.it
Nintendo annuncia Animal Crossing: New Horizons per Switch 2, con nuovi contenuti gratuiti in arrivo - Nintendo fa felici i fan di Animal Crossing con un annuncio inatteso: quasi sei anni dopo il lancio, Animal Crossing: New Horizons riceverà nuovi contenuti e una versione dedicata per Nintendo Switch ... Da it.ign.com
Animal Crossing: New Horizons arriverà su Nintendo Switch 2 il 15 gennaio insieme all'aggiornamento 3.0 gratuito per entrambe le versioni - La versione nativa per la nuova console sfrutterà le nuove funzionalità social come GameChat e webcam ed espanderà il multiplayer a 12 giocatori simultanei e altro ancora. Secondo gamereactor.it