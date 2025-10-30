Anima olistica festival a Pisa

L’Anima Olistica Festival si terrà l’8 e 9 novembre 2025 alla Stazione Leopolda di Pisa. La manifestazione propone un fine settimana dedicato al benessere di corpo e mente, con spazi per yoga, meditazione, conferenze e spettacoli. Saranno presenti espositori di prodotti naturali, artigianato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it