Anguissa voleva andare via ora ha un ruolo centrale nel Napoli Tmw

Ilnapolista.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frank Anguissa continua a essere decisivo per il Napoli, assumendo un ruolo centrale nella squadra soprattutto dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista camerunese ha segnato il quarto gol stagionale contro il Lecce e punta a battere il suo record personale in Serie A. Fin qui ha ottenuto cinque premi Mvp in nove partite, confermandosi tra i protagonisti degli azzurri. Anguissa voleva andare via. Ricordiamo che, a un certo punto, Anguissa stava per lasciare il club. Scrive Tmw: “Nelle tre stagioni prima dell’arrivo di Conte Anguissa aveva realizzato tre reti in campionato. Adesso è già a quota dieci, protagonista assoluto in avvio di una stagione a cui sembrava non dovesse nemmeno prendere parte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

anguissa voleva andare via ora ha un ruolo centrale nel napoli tmw

© Ilnapolista.it - Anguissa voleva andare via, ora ha un ruolo centrale nel Napoli (Tmw)

News recenti che potrebbero piacerti

anguissa voleva andare viaAnguissa voleva andare via, ora ha un ruolo centrale nel Napoli (Tmw) - Frank Anguissa, Mvp del Napoli finora, rinnova fino al 2027 e potrebbe rinunciare alla Coppa d’Africa. ilnapolista.it scrive

anguissa voleva andare viaAnguissa al top, Tmw: in primavera voleva andar via, così il Napoli l'ha convinto - Frank Anguissa si è caricato il Napoli sulle spalle e fin qui è senza dubbio l'MVP della stagione per gli azzurri (cinque titoli di MVP in nove partite di campionato). Lo riporta tuttonapoli.net

anguissa voleva andare viaAnguissa: “Volevamo tre punti anche oggi, vincere è l’unica cosa che conta” - "Sappiamo che Conte è uno che trasmette sempre grinta e cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui", dice Anguissa ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Voleva Andare Via