Frank Anguissa continua a essere decisivo per il Napoli, assumendo un ruolo centrale nella squadra soprattutto dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista camerunese ha segnato il quarto gol stagionale contro il Lecce e punta a battere il suo record personale in Serie A. Fin qui ha ottenuto cinque premi Mvp in nove partite, confermandosi tra i protagonisti degli azzurri. Anguissa voleva andare via. Ricordiamo che, a un certo punto, Anguissa stava per lasciare il club. Scrive Tmw: “Nelle tre stagioni prima dell’arrivo di Conte Anguissa aveva realizzato tre reti in campionato. Adesso è già a quota dieci, protagonista assoluto in avvio di una stagione a cui sembrava non dovesse nemmeno prendere parte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa voleva andare via, ora ha un ruolo centrale nel Napoli (Tmw)

