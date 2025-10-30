Anguissa spunta l’ipotesi a sorpresa | può rinunciare alla Coppa d’Africa per il Napoli
In un inizio di stagione da favola, con il Napoli di Conte che vola, l’unica, grande ombra all’orizzonte era una certezza quasi matematica: l’assenza di Frank Zambo Anguissa tra dicembre e gennaio per la Coppa d’Africa. Una tegola pesantissima, la perdita dell’uomo più insostituibile dello scacchiere azzurro. Ma ora, a sorpresa, il Corriere dello Sport apre uno scenario clamoroso, un’ipotesi che fino a ieri sembrava fantascienza: il gigante camerunense potrebbe decidere di rinunciare alla nazionale per amore del Napoli. “Anguissa rinuncia alla Coppa d’Africa”: l’Indiscrezione che Fa Sognare i Tifosi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Scopri altri approfondimenti
Il Napoli la spunta a Lecce grazie ai decisivi Anguissa e Milinkovic-Savic! L’analisi dei voti del nostro @riccardotrevisani - facebook.com Vai su Facebook
Spunta un testamento segreto di Gianni Agnelli a favore di Edoardo. Ecco l’arma a sorpresa di Margherita nella causa sull’eredità - Un manoscritto del 1998 con cui l’Avvocato nomina erede il figlio Edoardo senza citare il nipote John Elkann potrebbe far rientrare in gioco sulla Dicembre la figlia Margherita. Scrive milanofinanza.it