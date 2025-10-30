Anguissa potrebbe rinunciare alla Coppa d’Africa può dipendere dal rinnovo – Corsport

Sono cominciate le gradi manovre per il rinnovo di Anguissa calciatore sempre più determinante in questo Napoli. E legata al rinnovo c’è la possibilità che il calciatore rinunci alla Coppa d’Africa. È solo un’ipotesi ma non è da scartare. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Più passa il tempo e più s’avvicina anche l’inizio della Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco. Un appuntamento fondamentale per tutte le nazionali africane, compreso il Camerun di Anguissa, ma anche un incubo per le società che devono rinunciare per un periodo indefinito, e comunque lungo, a giocatori fondamentali come Anguissa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

