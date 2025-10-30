Anguissa non ha ancora deciso sulla Coppa d'Africa | cosa potrebbe succedere a gennaio con il Napoli

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La convocazione con il Camerun arriverà puntuale, ma Anguissa non ha ancora una risposta: potrebbe optare per una decisione clamorosa dopo il rinnovo con il Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

