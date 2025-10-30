Anguissa Napoli atto d’amore del centrocampista per gli azzurri | è pronto ad una decisione davvero clamorosa L’indiscrezione

Anguissa Napoli, il camerunese potrebbe rinunciare alla Coppa d'Africa per restare con gli azzurri. Una decisione davvero sorprendente. Il nome di Frank Zambo Anguissa continua a essere al centro dell'attenzione in casa Napoli. Il centrocampista camerunese, tra i protagonisti assoluti di questo avvio di stagione, potrebbe sorprendere tutti con una decisione clamorosa: rinunciare alla prossima .

Il carosello di Lecce-Napoli 0-1. Il gol di Anguissa porta Conte in vetta alla classifica. Vi è piaciuta la radiocronaca? #repice #francescorepice #seriea #leccenapoli #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Anguissa risponde subito: ora è 3-1 Napoli al Maradona! #NapoliInter - X Vai su X

Gol di Anguissa al 95', il Napoli supera un ottimo Cagliari all'ultimo respiro - Cento giorni dopo (novantanove per la precisione), in una notte che il destino ha voluto ripercorre quasi fedelmente ripresentando il Cagliari come avversario, la storia va a passeggio tra 50. Come scrive gazzetta.it

Napoli-Cagliari 1-0, gol e highlights: decide Anguissa al 95' - Un gol di Anguissa al 95' fa crollare a venti secondi dalla fine il muro di un Cagliari che si era difeso con ordine e attenzione per tutta la gara. Scrive sport.sky.it

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-CAGLIARI 1-0: Anguissa opportunista, Buongiorno da assistman - Lotta, spesso i difensori del Cagliari lo lasciano solo tra le linee e commette qualche errore di troppo. Si legge su calciomercato.it