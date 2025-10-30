Anguissa | l’uomo che trasforma la fatica in arte

Parlami.eu | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sempre serve far rumore per essere indispensabili. Anguissa è l’esempio più luminoso di questa teoria. Partita dopo partita, stagione dopo stagione, nessuno è stato mai in grado di fare a meno di lui. Il camerunense è l’anima del Napoli. Ne rappresenta i valori sia quando c’è bisogno di correre, sia quando c’è bisogno di qualità nel palleggio. Entrambi i Napoli scudettati, dalle anime diverse, dallo Spalletti manovriero al Conte essenziale e dominante, hanno messo al centro del progetto e del campo il camerunense Anguissa, e lui, mai ha deluso. Anzi ha ampiato le sue skills, imparando nel tempo ad essere ancora più decisivo sottoporta. 🔗 Leggi su Parlami.eu

anguissa l8217uomo che trasforma la fatica in arte

© Parlami.eu - Anguissa: l’uomo che trasforma la fatica in arte

Argomenti simili trattati di recente

anguissa l8217uomo trasforma faticaConte insulta Anguissa per un passaggio: “Vaff****lo, st***zo!”. La saggia reazione del calciatore - Il centrocampista e il tecnico del Napoli protagonisti di un vivace scambio di battute nel finale della partita di Lecce ... Si legge su fanpage.it

anguissa l8217uomo trasforma faticaCamarda sbaglia dal dischetto, Anguissa segna di testa: il Napoli fa festa al Via del Mare - Non è bastato al Lecce giocare la migliore prestazione della stagione - Segnala quotidianodipuglia.it

anguissa l8217uomo trasforma faticaAnguissa e Milinkovic tengono su Conte, il Napoli passa a Lecce 1-0 - 0 al Via del Mare contro il Lecce che, sconfitta a parte, esce a testa alta dalla ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anguissa L8217uomo Trasforma Fatica