Non sempre serve far rumore per essere indispensabili. Anguissa è l’esempio più luminoso di questa teoria. Partita dopo partita, stagione dopo stagione, nessuno è stato mai in grado di fare a meno di lui. Il camerunense è l’anima del Napoli. Ne rappresenta i valori sia quando c’è bisogno di correre, sia quando c’è bisogno di qualità nel palleggio. Entrambi i Napoli scudettati, dalle anime diverse, dallo Spalletti manovriero al Conte essenziale e dominante, hanno messo al centro del progetto e del campo il camerunense Anguissa, e lui, mai ha deluso. Anzi ha ampiato le sue skills, imparando nel tempo ad essere ancora più decisivo sottoporta. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Anguissa: l’uomo che trasforma la fatica in arte