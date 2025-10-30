Angelo Trane | fuori il nuovo singolo
È uscito su tutte le piattaforme digitali Le Ragazze del 1960 brano con il testo di Carla Vistarini, la musica di Franco Micalizzi e l’ interpretazione di Angelo Trane. Le ragazze degli anni ’60 è un singolo interpretato magistralmente da Angelo Trane, raffinato crooner dalla voce morbida e avvolgente. Atmosfere sospese, sound coinvolgente e suggestivo caratterizzano il brano che richiama quelle calde e suadenti melodie degli anni 60’, ancora oggi così tanto amate. Un viaggio musicale tra eleganza, dolcezza e fascino senza tempo, dalle tinte in bianco e nero e dalle sensuali sonorità, Le ragazze del 1960 è una canzone potente che arriva dritta al cuore con disarmante dolcezza. 🔗 Leggi su Funweek.it
