Angelo Trane | fuori il nuovo singolo

30 ott 2025

È uscito su tutte le piattaforme digitali  Le Ragazze del 1960 brano con il  testo di Carla Vistarini, la musica di Franco Micalizzi  e l’ interpretazione di Angelo Trane. Le ragazze degli anni ’60 è un singolo interpretato magistralmente da Angelo Trane, raffinato crooner dalla voce morbida e avvolgente.  Atmosfere sospese, sound  coinvolgente e suggestivo caratterizzano il brano che richiama quelle calde e suadenti melodie degli anni 60’, ancora oggi così tanto amate. Un viaggio musicale tra eleganza, dolcezza e fascino senza tempo, dalle tinte in bianco e nero e dalle sensuali sonorità, Le ragazze del 1960 è una canzone potente che arriva dritta al cuore con disarmante dolcezza. 🔗 Leggi su Funweek.it

