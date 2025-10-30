Angelo Repoli arrestato dal trionfo | il campione di biliardo che ferma il tempo con il suo talento

Un talento che nasce nel silenzio. Fin da bambino, Angelo Repoli trovava nel biliardo un rifugio, un modo per isolarsi dal caos e osservare il mondo da una prospettiva diversa. Non era soltanto un gioco: era logica, pazienza, intuizione. Passava ore a studiare i colpi dei più grandi, cercando di capire come una sfera potesse muoversi nello spazio con tanta grazia e prevedibilità. Quel ragazzo silenzioso è diventato col tempo un professionista meticoloso, capace di calcolare con la mente ciò che gli altri vedono solo con gli occhi. Il primo torneo lo vince quasi per caso, senza nemmeno rendersi conto di essere entrato in un mondo che avrebbe cambiato la sua vita. 🔗 Leggi su Citypescara.com