Angelo Lupoli l?autista eroe di San Donà salva gli studenti rimasti sull' autobus dopo l' incidente con il suv | Così ho fatto uscire tutti i ragazzi

Ilgazzettino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - «Per prima cosa ho pensato ai ragazzi». È ancora sotto choc l?autista Angelo Lupoli, 40 anni, originario di Frattamaggiore (Napoli).. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

angelo lupoli lautista eroe di san don224 salva gli studenti rimasti sull autobus dopo l incidente con il suv cos236 ho fatto uscire tutti i ragazzi

© Ilgazzettino.it - Angelo Lupoli, l?autista eroe di San Donà salva gli studenti rimasti sull'autobus dopo l'incidente con il suv: «Così ho fatto uscire tutti i ragazzi»

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Angelo Lupoli Lautista Eroe