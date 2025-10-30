Android 16 in rollout per Xiaomi 15 Motorola Moto G Stylus 2025 e Edge 50

Le unità global di Xiaomi 15 stanno ricevendo l'aggiornamento Android 16 e HyperOS 3. Ci sono novità anche per un paio di Motorola. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Android 16 in rollout per Xiaomi 15, Motorola Moto G Stylus (2025) e Edge 50

News recenti che potrebbero piacerti

Serie Galaxy S23, riparte il rollout della One UI 8. È in arrivo anche sui Tab S8 - X Vai su X

Il rollout di Vega OS inizierà dai nuovi dispositivi Fire TV presentati nel 2025 e si estenderà progressivamente anche ai modelli già in commercio. - facebook.com Vai su Facebook

Xiaomi 15: via al rollout globale di HyperOS 3 basato su Android 16 - Dopo aver aggiornato i modelli Xiaomi 15T e 15T Pro alle versioni globali di HyperOS 3, ora è il turno del modello standard. Scrive cellulare-magazine.it

Finalmente Android 16 su Xiaomi 15: HyperOS 3 stabile al via in Europa - Xiaomi 15 global riceve HyperOS 3 stabile basato su Android 16, patch di ottobre 2025 e build 3. Riporta smartworld.it

HyperOS 3 con Android 16 sta arrivando su questi dispositivi Xiaomi - Xiaomi ha dato il via al rollout di HyperOS 3 basato su Android 16: l'aggiornamento è disponibile per smartphone, tablet, smartwatch e TV. Riporta msn.com