Andrea trovato morto nella cella frigo aperta un' inchiesta | i segni sul collo e i sospetti della famiglia sulla compagna
La Procura di Larino (Campobasso) ha deciso di aprire un fascicolo sulla morte di Andrea Costantini, 38enne trovato morto il 15 settembre in una cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove lavorava. La famiglia dell'uomo non ha mai creduto al gesto volontario come invece un biglietto. 🔗 Leggi su Today.it
