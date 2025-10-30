Andrea trovato morto in una cella frigorifera aperta un'inchiesta Il legale | I genitori vogliono la verità

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Larino ha aperto un nuovo fascicolo sul caso di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto lo scorso 15 settembre in una cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. A Fanpage.it parla Piero Lorusso, legale dei genitori del 38enne che non credono all'ipotesi del suicidio: "Vogliono sapere la verità, qualunque essa sia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

