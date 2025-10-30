Andrea Sempio il padre Giuseppe indagato per corruzione Versò 20-30mila euro all' ex pm per archiviare il figlio
Nuova svolta nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
News recenti che potrebbero piacerti
Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha incontrato i suoi periti in una clinica genetica a Roma. Nessun nuovo esame, ma il focus resta sugli errori da analizzare. Una tappa cruciale per la difesa, mentre ogni dettaglio torna sotto osservazione. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Andrea Sempio: “Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico. Chiara Poggi? Non avevamo rapporti" - X Vai su X
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm per archiviare il figlio» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Come scrive ilgazzettino.it
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Scrive ilmattino.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia p ... Si legge su ilfattoquotidiano.it