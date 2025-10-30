Andrea Sempio il padre Giuseppe indagato per corruzione Versò 20-30mila euro all' ex pm per archiviare il figlio

Nuova svolta nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

andrea sempio padre giuseppeAndrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm per archiviare il figlio» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Come scrive ilgazzettino.it

