Andrea Sempio il padre Giuseppe indagato per corruzione Versò 20-30mila euro all' ex pm di Pavia

Ilmessaggero.it | 30 ott 2025

Nuova svolta nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia»

andrea sempio padre giuseppeAndrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione: il caso dei 20-30mila euro versati al pm - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Da ilmessaggero.it

andrea sempio padre giuseppeDelitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione - Il padre di Andrea Sempio è ufficialmente indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco avvenuto nell'agosto del 2007 ... Secondo fanpage.it

andrea sempio padre giuseppeGarlasco, indagato a Brescia il padre di Andrea Sempio - 000 euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio nella precedente inchiesta ... Riporta giornaledibrescia.it

