Andrea Sempio chi soffia questa roba? | la tesi del complotto

Garlasco è un grande esperimento mediatico, un labirinto di sospetti, smentite, vicoli ciechi, rilanci, colpi di scena e fuochi d’artificio in cui il dramma iniziale, l’orribile morte di Chiara Poggi ormai 18 anni fa, sembra quasi sfumarsi e perdersi in un mare di gossip. Nelle ultime settimane, per esempio, siti e organi di stampa vari hanno tambureggiato sparando la notizia di un “supertestimone” che avrebbe rivelato agli inquirenti come il grande alibi di Andrea Sempio, vale a dire lo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007, la mattina dell’assassinio nella villetta di via Pascoli, non reggerebbe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, "chi soffia questa roba?": la tesi del complotto

Andrea Sempio: «Massimo Lovati non può tradirmi. Su di me un sacco di balle da andare fuori di testa. Savu, le Bozzole, i riti satanici: non ne so niente»

Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio sull'ex pm Mario Venditti: «Aveva il vizio dei cavalli. Corruzione? Quella roba è vera e pesa»

Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio sull'ex pm Mario Venditti: «Aveva il vizio dei cavalli. Corruzione? Quella roba è vera e pesa» - Massimo Lovati è la scheggia impazzita della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Secondo leggo.it