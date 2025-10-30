Andrea perde il titolo di Principe l’annuncio di Buckingham Palace

Ormai è ufficiale: Andrea non sarà più Principe. Ad annunciarlo, con una nota ufficiale, Buckingham Palace. Re Carlo ha infatti avviato il processo per togliere i titoli al fratello che si dovrà anche trasferire. L’annuncio di Buckingham Palace. Quella di Buckingham Palace è una presa di posizione durissima dopo lo scandalo legato al caso Epstein che aveva travolto il principe Andrea. Nel comunicato ufficiale si legge: “Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea”. 🔗 Leggi su Dilei.it

