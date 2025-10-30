Andrea perde il titolo di principe e lascerà il Royal Lodge l’annuncio di Buckingham Palace

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea perderà il suo titolo reale e lascerà il Royal Lodge. "Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor", si legge nella nota.  "Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

