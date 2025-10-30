Andrea non è più principe e dovrà trovarsi un alloggio privato | re Carlo toglie i titoli al fratello e lo sfratta dal Royal Lodge

Un principe in meno del quale nessuno sentirà la mancanza. Finalmente Buckingham Palace ha deliberato la sua sentenza sperando di togliersi d’impaccio (definitivamente) e liquidare, per sempre, la scottante pratica legata ad Andrea, ex principe, ex duca di York e tuttora, fratello di re Carlo III. Ci sono voluti anni di scandali, inchieste giornalistiche, rivelazioni, fotografie e libri autobiografici per portare il sovrano a sbarazzarsi della figura più ingombrate che la monarchia britannica abbia avuto in carico negli ultimi anni. Andrea non sarà più nulla di tutto ciò che è stato fino ad oggi, per lignaggio e qualche merito militare e soprattutto dovrà lasciare la casa da 30 stanze nella quale ha vissuto negli ultimi vent’anni senza pagare l’affitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

