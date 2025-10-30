Andrea Gaudenzi rivela in quale mese del 2028 potrebbe disputarsi il Masters1000 in Arabia Saudita

Una settimana fa la notizia che un po’ tutti si aspettavano. ATP e SURJ Sports Investment, una società del PIF (fondo sovrano dell’Arabia Saudita), avevano annunciato il lancio di un nuovissimo torneo della categoria ATP Masters 1000, che si terrà per l’appunto in territorio saudita. In questo modo l’Arabia Saudita diventerà il decimo Paese ospitante di un 1000, unendosi ai nove tornei già esistenti di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, TorontoMontreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi. Il torneo, in questione, ci sarà nel 2028. Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha rivelato, in un’intervista a The National News, le linee guida della riforma, in relazione anche a questo importante cambiamento in calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Gaudenzi rivela in quale mese del 2028 potrebbe disputarsi il Masters1000 in Arabia Saudita

