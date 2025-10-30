Andrea Delogu tragedia in famiglia | muore il fratello 18enne Evan Oscar in un incidente in moto

30 ott 2025

Ieri pomeriggio, mentre si stava recando a Roma verso la sala prove Rai per preparare la coreografia di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha ricevuto una chiamata che le ha stravolto la vita. Dall’altra parte del telefono, una notizia terribile: suo fratello minore, Evan Oscar Delogu, appena 18 anni, aveva avuto un grave incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. Pochi minuti dopo, la tragedia. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il giovane non ce l’ha fatta. L’incidente: la dinamica e i soccorsi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Evan avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo prima contro un palo della luce e poi contro un secondo, lungo la strada. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

