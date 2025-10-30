Andrea Delogu tragedia in famiglia | muore il fratello 18enne Evan Oscar in un incidente in moto
Ieri pomeriggio, mentre si stava recando a Roma verso la sala prove Rai per preparare la coreografia di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha ricevuto una chiamata che le ha stravolto la vita. Dall’altra parte del telefono, una notizia terribile: suo fratello minore, Evan Oscar Delogu, appena 18 anni, aveva avuto un grave incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. Pochi minuti dopo, la tragedia. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il giovane non ce l’ha fatta. L’incidente: la dinamica e i soccorsi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Evan avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo prima contro un palo della luce e poi contro un secondo, lungo la strada. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando Vai su Facebook
Il padre di Andrea Delogu: «Ecco chi era Evan, venderò la moto perché non potrei vederla. Per fortuna aveva preso tutto dalla sorella» - X Vai su X
Andrea Delogu, il vecchio post per il fratello Evan: il legame speciale prima della tragedia improvvisa - Pochi mesi fa la conduttrice gli aveva dedicato un post tenerissimo sui social ... Scrive libero.it
Incidente mortale per il giovane Evan Oscar Delogu, fratello 18enne della conduttrice Andrea - Il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa contro un palo ... Segnala moto.it
Tragedia a Bellaria: il fratello di Andrea Delogu muore in incidente - Il dramma che ha colpito la famiglia Delogu è una testimonianza dell'impatto devastante degli incidenti stradali. notizie.it scrive