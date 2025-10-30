C’è un rettilineo a Bellaria Igea Marina, Via Vittor Pisani, dove il 28 ottobre intorno alle 15:40 si è fermato per sempre un ragazzo di diciotto anni. Si chiamava Evan Oscar Delogu ed è morto in sella alla sua moto, una Benelli 750, dopo averne perso il controllo schiantandosi contro due pali dell’illuminazione pubblica e cadendo violentemente a terra. I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, era morto sul colpo. Le autorità stanno valutando se la perdita di controllo sia stata causata da un guasto, un malore o una distrazione. Il dolore di Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Andrea Delogu, tragedia in famiglia: il fratello Evan muore in moto a 18 anni