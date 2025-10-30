Andrea Delogu sospeso il suo programma La Porta Magica I messaggi del cast di Ballando
Cambia il palinsesto di Rai 2 dopo il grave lutto che ha colpito Andrea Delogu. È morto il fratello della conduttrice: Evan è rimasto vittima di un incidente stradale a soli diciotto anni. Per rispetto di questa perdita La Porta Magica, il programma pomeridiano della presentatrice romagnola non andrà in onda. Non è chiaro neppure il futuro della Delogu a Ballando con le Stelle, dove è una delle più brave e amate di questa edizione. Sospeso il programma di Andrea Delogu dopo la morte del fratello. La Porta Magica, il programma pomeridiano di Andrea Delogu che racconta le storie di persone comuni che desiderano cambiare la propria vita, è stato sospeso dalla Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea Delogu, prova a trovare le parole per salutare il figlio Evan, morto in un incidente stradale - facebook.com Vai su Facebook
Il padre di Andrea Delogu: «Ecco chi era Evan, venderò la moto perché non potrei vederla» - X Vai su X
Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello? Due ipotesi, sospeso il suo programma - La concorrente ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre si dirigeva agli studi Rai per le prove della puntata di sabato. Segnala libero.it
Andrea Delogu, sospeso il suo programma La Porta Magica. I messaggi del cast di Ballando - Andrea Delogu dopo il grave lutto: la Rai ha sospeso il suo programma La Porta Magica. Riporta dilei.it
Andrea Delogu, la morte del fratello: Ballando con le stelle, cosa succede adesso - Il dolore di Andrea Delogu ha attraversato la televisione come una scossa improvvisa, trasformando la leggerezza consueta del sabato sera in un silenzio ... Lo riporta thesocialpost.it