andrea delogu sospeso il suo programma la porta magica i messaggi del cast di ballando

Dilei.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia il palinsesto di Rai 2 dopo il grave lutto che ha colpito Andrea Delogu. È morto il fratello della conduttrice: Evan è rimasto vittima di un incidente stradale a soli diciotto anni. Per rispetto di questa perdita La Porta Magica, il programma pomeridiano della presentatrice romagnola non andrà in onda. Non è chiaro neppure il futuro della Delogu a Ballando con le Stelle, dove è una delle più brave e amate di questa edizione. Sospeso il programma di Andrea Delogu dopo la morte del fratello. La Porta Magica, il programma pomeridiano di Andrea Delogu che racconta le storie di persone comuni che desiderano cambiare la propria vita, è stato  sospeso dalla Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

