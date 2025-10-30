Andrea Delogu sconvolta dal dolore | Stava andando a provare una coreografia poi la telefonata

Andrea Delogu sconvolta dal dolore. Quello di mercoledì è stato il pomeriggio più difficile per la conduttrice riminese, raggiunta dalla telefonata della morte del fratello Evan. Stava andando a provare le coreografia che avrebbe dovuto ballare sabato sera a Ballando con le stelle, era in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

