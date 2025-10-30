andrea delogu muore il fratello ivan di 18 anni in un incidente di moto lo strazio della famiglia sgomento a ballando

Una tragedia che lascia senza parole, sgomenti. Morire a 18 anni è una pena indicibile. Ha perso il controllo della moto ed è caduto, finendo contro un palo: è morto così Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli e San Patrignano e fratello della conduttrice e showgirl amatissima Andrea. E’ accaduto a Bellaria Igea Marina (Rimini), era in sella ad una moto Benelli 750, che sarà sottoposta a sequestro per svolgere accertamenti. Sono intervenuti invano i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere il ragazzo e gli agenti della Polizia locale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

