Andrea Delogu morto il fratello Evan | la notizia appresa al telefono il dolore di papà Walter l' abbraccio di Ballando

Leggo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolore immenso per Andrea Delogu, che ha perso il fratello Evan Oscar Delogu, morto mercoledì 29 ottobre a soli 18 anni in un tragico incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino. 🔗 Leggi su Leggo.it

