Andrea Delogu morto il fratello Evan in un incidente a 18 anni | Ha perso il controllo della moto sbattendo contro due pali - VIDEO

"Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto", ha scritto Andrea Delogu sui social. "Il cuore a volte batte anche se è morto", ha commentato il padre E' morto il fra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Andrea Delogu, morto il fratello Evan in un incidente a 18 anni: "Ha perso il controllo della moto sbattendo contro due pali" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una vera e propria tragedia per la famiglia Delogu. La sorella Andrea ha sempre protetto quel fratello che non amava le luci dei riflettori. Tuttavia, di tanto in tanto, la conduttrice lasciava trapelare sui social stralci del loro rapporto, da cui emergeva un legame f Vai su Facebook

ULTIM'ORA È morto il fratello di Andrea Delogu. Aveva 18 anni - X Vai su X

Andrea Delogu e il post con Evan, morto nell’incidente: “Mio fratello è il più bello del mondo” - La tragedia oggi pomeriggio: lo schianto con la moto non ha dato scampo al fratello 18enne della presentatrice televisiva e radiofonica. Segnala ilrestodelcarlino.it

Andrea Delogu, tragedia terribile: morto a 18 anni il fratello Evan Oscar. Le parole di dolore del padre - Evan Oscar, figlio di Walter e fratello di Andrea Delogu, ha perso il controllo della sua moto finendo contro un palo. libero.it scrive

Andrea Delogu e l’amore per il fratello Evan raccontato sui social: “Lui è il più bello del mondo” - La sorella Andrea Delogu ha sempre protetto quel fratello che non amava le luci dei riflettori. Scrive fanpage.it