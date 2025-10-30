Andrea Delogu morto il fratello Evan in un incidente a 18 anni | Ha perso il controllo della moto sbattendo contro due pali - VIDEO

"Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto", ha scritto Andrea Delogu sui social. "Il cuore a volte batte anche se è morto", ha commentato il padre E' morto il fra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

