Andrea Delogu lo shock dei colleghi di Ballando | Fermiamo tutto

Negli studi di Ballando con le stelle si è vissuto un momento di profonda sospensione. Durante le consuete prove settimanali, la notizia della scomparsa del fratello di Andrea Delogu ha raggiunto il set, interrompendo all’improvviso la routine e portando con sé un silenzio carico di emozione. Fino a pochi istanti prima, tutto procedeva come sempre: le voci dei tecnici, la musica di sottofondo, la vivacità delle prove. Poi, in un attimo, il clima è cambiato. Le luci sembravano spegnersi, la musica si è fermata e ogni attività è stata sospesa. I presenti hanno vissuto un senso di smarrimento e rispetto, come se lo studio si fosse trasformato in un luogo di raccoglimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

