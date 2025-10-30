Andrea Delogu lo choc per la morte del fratello e il dolore a Ballando con le stelle

Un dolore immenso ha colpito Andrea Delogu, conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle: il fratello Evan Oscar Delogu, di appena 18 anni, è morto in un tragico incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. La notizia è arrivata ad Andrea mentre era in auto, diretta alle prove del programma di Rai 1. Appreso ciò che era accaduto, la conduttrice ha interrotto ogni impegno per raggiungere Bellaria, dove i soccorritori avevano tentato invano di salvare il giovane. L’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, Evan avrebbe perso il controllo della moto lungo una strada dritta che costeggia il parco cittadino, andando a sbattere prima contro un palo della luce e poi contro un secondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Andrea Delogu, lo choc per la morte del fratello e il dolore a Ballando con le stelle

