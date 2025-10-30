Negli studi di Ballando con le stelle, la giornata di ieri si è spenta lentamente, come se qualcuno avesse tolto il respiro all’aria. La notizia della morte del fratello di Andrea Delogu è arrivata nel pieno delle prove, quando tutto era ancora vivo, organizzato, scandito dal ritmo della musica e dal vociare dei tecnici. In pochi minuti, l’atmosfera si è dissolta. Le luci accese hanno smesso di scaldare, la musica si è interrotta, le persone si sono fermate. Nessuno ha avuto la forza di dire nulla: un dolore così improvviso e vicino ha reso tutto il resto superfluo. Era come se il set avesse perso la sua funzione, come se quel luogo di spettacolo fosse diventato, all’improvviso, un luogo di lutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Andrea Delogu, lo choc dei colleghi di Ballando: “Fermiamo tutto”