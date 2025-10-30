Andrea Delogu le strazianti parole del padre | Amore mio ti raggiungerò presto
Il dramma che ha colpito la famiglia Delogu si è consumato improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile. Walter Delogu, padre della nota conduttrice Andrea Delogu, ha scelto i social per esprimere il suo dolore per la tragica scomparsa del figlio Evan, deceduto a soli 18 anni in seguito a un incidente motociclistico avvenuto a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Leggi anche: Andrea Delogu, lo shock dei colleghi di Ballando: “Fermiamo tutto” Il messaggio straziante di Walter Delogu. Le parole pubblicate da Delogu sono intrise di sofferenza e incredulità. «Perché il destino che avrebbe dovuto colpire me ha preso te. 🔗 Leggi su Tvzap.it
