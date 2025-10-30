In queste ore diversi colleghi e la produzione di Ballando con le stelle stanno mostrando cordoglio a Andrea Delogu per la morte di suo fratello. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente ed ha perso la vita in moto a 18 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea Delogu, la Rai e i colleghi si stringono attorno al suo dolore, oggi Milly a Vita in diretta