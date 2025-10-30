Andrea Delogu la Rai e i colleghi si stringono attorno al suo dolore oggi Milly a Vita in diretta
In queste ore diversi colleghi e la produzione di Ballando con le stelle stanno mostrando cordoglio a Andrea Delogu per la morte di suo fratello. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente ed ha perso la vita in moto a 18 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea Delogu, prova a trovare le parole per salutare il figlio Evan, morto in un incidente stradale - facebook.com Vai su Facebook
Il padre di Andrea Delogu: «Ecco chi era Evan, venderò la moto perché non potrei vederla» - X Vai su X
Cosa succede ora ad Andrea Delogu? Lascia Ballando con le stelle e La Porta Magica? - Andrea Delogu, dopo la tragica scomparsa del giovane fratello, lascerà Ballando con le stelle e La Porta Magica? Segnala donnapop.it
Vicini ad Andrea Delogu per la morte del fratello, i messaggi in Rai: oggi Milly Carlucci sarà a La vita in diretta - Da Antonella Clerici ed Eleonora Daniele al cast di Ballando con le stelle, in queste ore tutto il mondo della televisione si stringe attorno al dolore ... Scrive fanpage.it
Dolore per Andrea Delogu per la perdita del fratello: i messaggi di sostegno in Rai, Milly Carlucci oggi a La vita in diretta - Il mondo della televisione si unisce al cordoglio di Andrea Delogu e della sua famiglia in seguito alla prematura scomparsa di Evan Delogu, avvenuta a soli 18 anni in un incidente stradale. Riporta controcopertina.com