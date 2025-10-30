Andrea Delogu la morte di Evan appresa in auto Parla il padre | Aveva preso dalla sorella
Stava andando a provare le coreografie di Ballando con le Stelle per la nuova puntata di sabato 1° novembre, quella in cui avrebbe voluto dimostrare ancora una volta di essere tra le concorrenti più promettenti di quest’edizione. Ma ieri pomeriggio, mentre era in auto, Andrea Delogu ha ricevuto la telefonata che nessuno vorrebbe mai sentire. Suo fratello Evan Oscar, 18 anni appena, era rimasto vittima di un terribile incidente in moto nella loro Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. Poco dopo, il ragazzo è morto. La corsa di Andrea Delogu verso Bellaria per Evan. Evan, “ il fratello più bello del mondo “, come Andrea lo aveva definito in un post lo scorso giugno, avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro un palo della luce e poi contro un secondo. 🔗 Leggi su Dilei.it
