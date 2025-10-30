Andrea Delogu in lutto la commozione di Antonella Clerici e dei colleghi di Ballando con le Stelle

Un dolore che ha scosso il mondo dello spettacolo. Dopo la morte del fratello Evan, la Clerici dedica ad Andrea parole piene d'amore, mentre i compagni di Ballando la sostengono con affetto. Un terribile lutto ha colpito la conduttrice Andrea Delogu: il fratello minore, Evan Delogu, è morto a soli 18 anni in un incidente stradale avvenuto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un palo. L'impatto è stato purtroppo fatale, e per Evan non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La notizia ha sconvolto non solo la famiglia, ma anche il mondo dello spettacolo, che in queste ore si è stretto attorno alla conduttrice con messaggi di affetto e cordoglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

