Andrea Delogu in lutto | addio al fratello 18enne Evan

Il giovane Evan Delogu ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale, creando un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e dei suoi cari. La sua memoria vive nei cuori di coloro che lo hanno amato. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Andrea Delogu in lutto: addio al fratello 18enne Evan

