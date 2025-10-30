Andrea Delogu | Il dolore per la perdita del fratello Evan

La vita di Andrea Delogu subisce un colpo devastante con la tragica scomparsa del fratello Evan, vittima di un incidente motociclistico. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Andrea Delogu: Il dolore per la perdita del fratello Evan

Altri contenuti sullo stesso argomento

Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando - facebook.com Vai su Facebook

Il padre di Andrea Delogu: «Ecco chi era Evan, venderò la moto perché non potrei vederla. Per fortuna aveva preso tutto dalla sorella» - X Vai su X

Andrea Delogu, il dolore per la perdita del fratello: cosa succede ora a Ballando con le stelle - Scopri come "Ballando con le Stelle" affronta un momento difficile con un tributo speciale ad Andrea Delogu, unendo emozione e solidarietà in un'atmosfera ... Segnala bigodino.it

Evan Delogu, il padre: « Amore mio, perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo sistemo» - Così Walter Delogu ricorda Evan, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, scomparso il 29 ottobre sera in un ... Secondo msn.com

Chi è Evan, fratello di Andrea Delogu: fidanzata, rapporto con la sorella/ “E’ il più bello del mondo!” - Evan, chi è il fratello di Andrea Delogu morto tragicamente questo pomeriggio in seguito ad un terribile incidente in moto. Segnala ilsussidiario.net