Andrea Delogu i tragici momenti della scoperta della morte del fratello | la telefonata poi la corsa in auto
Stava andando a provare le coreografie per Ballando con le stelle quando il telefono ha squillato. Una chiamata che ha spezzato tutto. Andrea Delogu era in macchina, pronta a prepararsi per la puntata del sabato sera, quando ha saputo che suo fratello, Evan Oscar, aveva avuto un terribile incidente in moto. In pochi minuti la vita della conduttrice si è fermata. Poco dopo, il ragazzo è morto. Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu e fratello minore della presentatrice, ha perso il controllo della sua moto a Bellaria Igea Marina. Il mezzo ha sbandato, finendo prima contro un palo della luce e poi contro un secondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
