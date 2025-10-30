Andrea Delogu ha saputo della morte del fratello Evan in modo sconvolgente | il racconto straziante

30 ott 2025

Una telefonata inaspettata ha cambiato per sempre la vita di Andrea Delogu. Quella che doveva essere una giornata di lavoro e routine, come tante altre, si è trasformata in un incubo. La conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle si stava recando alle prove del programma quando ha ricevuto la notizia più terribile: il suo amato fratello Evan era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente. Da quel momento, per lei, nulla è stato più lo stesso. Andrea Delogu, la tragica notizia della morte del fratello in un giorno di quotidiana routine. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Andrea Delogu si trovava a Roma, in auto, diretta verso la sala prove Rai, quando il telefono ha squillato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

