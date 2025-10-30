Andrea Delogu e la drammatica telefonata che le ha annunciato l' incidente del fratello Evan | Il ricordo social del padre | Era il nostro angelo

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Amore mio perché ci hai lasciato? Ho dormito nel tuo letto stanotte.la tua amata moto la farò aggiustare e poi la venderò, scusami ma non riuscirei più a vederla o guidarla", ha scritto Walter rivolgendosi direttamente al figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

andrea delogu e la drammatica telefonata che le ha annunciato l incidente del fratello evan il ricordo social del padre era il nostro angelo

© Tgcom24.mediaset.it - Andrea Delogu e la drammatica telefonata che le ha annunciato l'incidente del fratello Evan | Il ricordo social del padre: "Era il nostro angelo"

News recenti che potrebbero piacerti

andrea delogu drammatica telefonataAndrea Delogu e il fratello Evan morto a 18 anni, la telefonata mentre andava a Ballando e la corsa a Bellaria: così ha scoperto la tragedia - E' morto a 18 anni Evan Delogu, fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. msn.com scrive

andrea delogu drammatica telefonataAndrea Delogu, così ha saputo della morte del fratello: Ballando sotto choc, telefonate e reazioni - La produzione di Ballando con le Stelle e i concorrenti in gara nel popolare talent show del sabato sera di Rai Uno sono sotto choc per il dramma familiare che ha colpito Andrea Delogu nelle scorse or ... Come scrive gossipetv.com

andrea delogu drammatica telefonataAndrea Delogu ha saputo della morte del fratello Evan in modo sconvolgente: il racconto straziante - Non c'è un buon modo per apprendere una notizia così tragica, ma Andrea Delogu ha saputo della morte del fratello in un momento particolare. Segnala donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Drammatica Telefonata