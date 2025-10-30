Andrea Delogu come ha scoperto che il fratello era morto | cosa stava facendo atroce

Era un giorno come tanti per Andrea Delogu, impegnata nelle prove di Ballando con le stelle. Stava raggiungendo gli studi televisivi quando una telefonata inaspettata ha stravolto la sua giornata e la sua vita. In pochi istanti, la conduttrice ha appreso la notizia più terribile: suo fratello minore, Evan Oscar, era rimasto vittima di un grave incidente motociclistico. Il giovane, appena diciottenne e figlio di Walter Delogu, ha perso il controllo della sua moto a Bellaria Igea Marina, centrando due pali della luce in rapida successione. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Andrea Delogu, come ha scoperto che il fratello era morto: cosa stava facendo, atroce

News recenti che potrebbero piacerti

Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando Vai su Facebook

Il padre di Andrea Delogu: «Ecco chi era Evan, venderò la moto perché non potrei vederla. Per fortuna aveva preso tutto dalla sorella» - X Vai su X

Andrea Delogu e il fratello Evan morto a 18 anni, la telefonata mentre andava a Ballando e la corsa a Bellaria: così ha scoperto la tragedia - E' morto a 18 anni Evan Delogu, fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Lo riporta msn.com

Evan Delogu, chi era il fratello di Andrea morto a 18 anni: i genitori si sono conosciuti a San Patrignano - il giovane che ha perso la vita a Bellaria Igea Marina (Rimini), intorno alle 15. ilgazzettino.it scrive

Evan Delogu, il padre: « Amore mio, perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo sistemo» - Così Walter Delogu ricorda Evan, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, scomparso il 29 ottobre sera in un ... Scrive leggo.it