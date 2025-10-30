Andrea Delogu Alberto Matano svela | Evan era come un figlio per Andrea doveva venire a vivere con lei a Roma

In una giornata in cui tanti conduttori e volti Rai hanno espresso pubblicamente la loro vicinanza ad Andrea Delogu per il dramma che ha colpito lei e la sua famiglia, con la morte del fratello Evan 18 anni appena, per un incidente di moto, non potevano mancare le parole di affetto di Alberto. 🔗 Leggi su Today.it

