Andrea Delogu Alberto Matano commosso in tv | Il fratello era come un figlio Parla anche Milly Carlucci

La morte del fratello di Andrea Delgou, Evan, ha scosso tutti. Non ha di certo lasciato indifferente il mondo dello spettacolo: tanti i colleghi che si sono stretti attorno al dolore della conduttrice. Tra questi anche Alberto Matano, legato alla Delogu da un rapporto d’amicizia che va avanti da tempo, tanto da aver rivelato alcuni retroscena a La Vita in Diretta. E finalmente ha parlato pure Milly Carlucci, che ha confermato che la puntata di Ballando con le Stelle dell’1 novembre andrà regolarmente in onda nonostante la tragedia. Il fratello di Andrea Delogu, la rivelazione di Alberto Matano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Andrea Delogu, Alberto Matano commosso in tv: “Il fratello era come un figlio”. Parla anche Milly Carlucci

Il fratello della conduttrice e speaker radiofonica Andrea Delogu è morto ieri in un incidente a bordo della sua due ruote vicino a Rimini. Voleva diventare uno chef - facebook.com Vai su Facebook

Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu concorrente di Ballando con le Stelle, è morto a 18 anni in un incidente con la sua moto a Bellaria Igea Marina. La famiglia, legata a San Patrignano, è sconvolta dal dolore per la perdita. - X Vai su X

