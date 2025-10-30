Andrea Delogu a pezzi | il fratello Evan muore a 18 anni il padre gli scrive una lettera | Eri un angelo
Un incidente in moto e la vita di Evan Oscar Delogu, fratello minore della conduttrice Andrea, ha perso la vita a soli 18 anni. Nel pomeriggio di ieri, ad Igea Marina il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua Benelli 750 per motivi ancora da capire, impattando violentemente prima contro un palo della luce, per poi carambolare su un secondo palo situato a lato della carreggiata. L’impatto è stato così devastante che il mezzo si è disintegrato, mentre Evan, nonostante indossasse regolarmente il casco, ha riportato traumi fatali. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma ogni sforzo si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Cultweb.it
