Ancora piogge e temperature in calo | le previsioni per il fine settimana di Halloween

Lieve miglioramento dopo le piogge di ieri, ma tornerà una nuova perturbazione.Sono queste le previsioni secondo 3bmeteo.com per i prossimi giorni. “La perturbazione che dalla seconda parte di ieri sta interessando buona parte delle regioni centro-settentrionali con piogge e rovesci, e con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Riprendono le piogge su diverse regioni proprio nella settimana di Halloween e di Ognissanti. Temperature che rimangono miti per il periodo. - Tornado in Italia - - facebook.com Vai su Facebook

Perturbazione porta piogge da Nord a Sud ? entro mercoledì. Seconda parte della settimana con altre piogge ma temperature in aumento. ? ? Ultime previsioni #meteo: https://ilmeteo.net/notizie/previsioni/… - X Vai su X

Meteo, in Umbria ancora poche piogge e temperature miti: le previsioni per il ponte di Ognissanti - Secondo i bollettini pubblicati da Perugia Meteo e Umbria Meteo, la tendenza per i prossimi giorni in Umbria indica condizioni di variabilità, con scarsa piovosità e temperature in aumento, in un cont ... Riporta umbria24.it

Autunno pieno nel Varesotto: piogge in arrivo e temperature in calo fino al weekend - Nuvole, qualche pioggia e prime nevicate in montagna: il Centro Geofisico Prealpino conferma un fine ottobre dal sapore tipicamente autunnale, con cieli grigi e clima più fresco. Riporta laprovinciadivarese.it

Meteo Italia: torna il maltempo entro fine mese. Le previsioni - Maltempo in arrivo in Italia complice il passaggio della decima perturbazione del mese di ottobre 2025. Lo riporta meteo.it