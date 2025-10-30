Ancona ruba due bottiglie e viola il Daspo | 30enne denunciato dopo l’intervento della Polizia in via Giordano

Un trentenne è stato denunciato per furto e violazione del daspo dopo essere stato sorpreso in un negozio di via Giordano Bruno ad Ancona. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ancona, ruba due bottiglie e viola il Daspo: 30enne denunciato dopo l’intervento della Polizia in via Giordano

News recenti che potrebbero piacerti

Ancona: Sorpreso a rubare all'interno di un'auto, 50enne arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, ruba due bottiglie e viola il Daspo: 30enne denunciato dopo l’intervento della Polizia in via Giordano - Un trentenne è stato denunciato per furto e violazione del daspo dopo essere stato sorpreso in un negozio di via Giordano Bruno ad Ancona. Secondo virgilio.it

Ancona, ruba un’auto con le chiavi dentro e viene arrestato poche ore dopo un altro tentato furto - Cinquantenne arrestato ad Ancona per furto d’auto e tentato furto: colto in flagrante dalla Polizia, aveva già precedenti. Si legge su virgilio.it

Ancona, blitz di fuoco, incenerito un portone. Caccia al piromane di piazza Cavour: «Un uomo armeggiava con le bottiglie» - Un portone incenerito, i resti di una bottiglia trovati sul marciapiede e una pista che porta al dolo. Riporta corriereadriatico.it