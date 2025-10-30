Ancona Osimo e Camerano piangono Romano De Angelis figura di riferimento per sport e politica nel territorio

ANCONA – Le città di Ancona, Osimo e Camerano piangono la scomparsa di Romano De Angelis, un uomo che ha saputo coniugare passione per lo sport, impegno politico e rigore professionale. Nato ad Ancona nel 1936, in una famiglia di profonda fede repubblicana, De Angelis ha sempre portato con sé i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La #santamessa nel settimo giorno dalla #morte del Cardinale #EdoardoMenichelli verrà celebrata lunedì 27 ottobre, alle ore 19, nella Cattedrale di San Ciriaco. Presiederà la celebrazione Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo. - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Romano De Angelis: una vita al servizio della comunità tra sport, politica e cultura - Domani l'ultimo saluto a Camerano Le città di Ancona, Osimo e Camerano piangono la scompa ... Come scrive youtvrs.it

Gaza, Osimo e Camerano scendono in piazza per dire no alla guerra - Osimo, 28 luglio 2025 – Osimo e Camerano hanno manifestato in piazza ieri sera aderendo alla campagna nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”. Scrive ilrestodelcarlino.it